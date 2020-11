Chatfunctie mogelijk onderweg naar Google Stadia

Google Stadia-gebruikers kunnen binnenkort mogelijk gebruikmaken van een chatfunctie. Op Twitter werd de functie ontdekt door een oplettende gebruiker.

Techsite 9to5Google maakte de ontdekking inzichtelijk door hem te vertalen. De Twitter-gebruiker die het feitje oorspronkelijk meldde, kwam namelijk uit Italië. “We hebben een berichtenfunctie aan Stadia toegevoegd”, luidt het originele Italiaanse bericht. “Je kunt nu snel chatten met vrienden en andere spelers om te praten over je volgende gamesessie en ondertussen doorspelen op je andere schermen”, valt te lezen in de volgende zin.

In het bovenstaande screenshot wordt getoond hoe de chatfunctie eruit komt te zien in de desktopversie. De functie lijkt geïntegreerd in de vriendenlijst, waarbij je bij elke vriend chatmogelijkheden ziet staan. Hoe de functie eruit komt te zien op mobiele apparaten is nog niet bekend, omdat Google hem nog niet officieel heeft aangekondigd. Het lijkt echter een kwestie van tijd voordat de functie officieel wordt uitgerold.