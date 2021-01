CD Projekt’s co-founder legt wat uit over de Cyberpunk 2077 launch

We weten inmiddels allemaal dat de launch van de misschien wel meest geanticipeerde game van 2020 niet helemaal soepel is verlopen, vooral op de consoles. De co-founder van CD Projekt, Marcin Iwinski, geeft in een video wat meer uitleg hoe de dagen richting de launch er uit hebben gezien voor hen en de teams.

Iwinski legt in de vijf minuut durende video uit dat het voor hen nooit de intentie is geweest om de game op deze manier uit te brengen en om het vertrouwen te schaden. De visie die ze hanteren bij CD Projekt Red was en is een goede communicatie met de community en het maken van toffe games van hoge kwaliteit. Ze hebben de lat met Cyberpunk 2077 voor zichzelf te hoog gelegd, maar zagen dit tijdens het testen nog niet terug. Schijnbaar liepen de console-versies lang niet zo slecht als wij nu ervaren. Tevens biedt hij zijn excuus aan en vraagt hij om vooral de teams niet de schuld te geven, gezien de keus om de game uit te brengen op hem en andere bestuursleden aan komt.

Ook hadden ze verwacht een hoop problemen wel op te lossen met de grote ‘Day 0 patch’, maar ook dit ging niet helemaal zoals verwacht. Nu is het echter tijd om naar de toekomst te kijken. Ze werken hard aan verschillende patches om zoveel mogelijk issues te verhelpen. Twee grote patches, versie 1.1 en 1.2 komen er aan en moeten in het eerste kwartaal verschijnen. Daarnaast moet voor de helft van het jaar ook gratis DLC uitkomen en verwachten is in de tweede helft van dit jaar de next-gen patches. Zie ook hieronder de roadmap.

Zelf beseft Iwinski zich goed dat het een moeizame en lange weg wordt om het vertrouwen weer terug te krijgen en ze gaan daar dan ook hard mee aan de slag. De toekomst zit volgens hem vol met goeie en mooie plannen. Wij hopen natuurlijk dat het geen loze woorden zijn maar dat we het snel in daden terug zien. Wat denk jullie ervan?