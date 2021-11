CD Projekt RED ziet zichzelf niet snel over worden genomen

CD Projekt Red krabbelt langzaamaan weer op van de tegenvaller die Cyberpunk 2077 heet. Al was het financieel niet eens een flop, toch werd de game niet door iedereen even positief ontvangen.

Ondanks dat heeft het bedrijf diens rug gerecht en is bezig geweest met diverse updates en patches. Daarvan is het resultaat overigens merkbaar, aangezien de game de laatste dagen positieve reviews krijgt (zij het wel op Steam).

Het bedrijf leek echter even een behoorlijke tik te moeten verwerken en het leek erop dat het wellicht interessant zou zijn om de Poolse ontwikkelaar over te nemen. Als dat aan CEO Adam KiciƄski ligt zal dit nooit gebeuren. In een interview met een Poolse krant laat Adam weten dat het bedrijf niet snel door een uitgever/ platformhouder over wordt genomen.

Het bedrijf is volgens de CEO zelfs beschermd tegen agressieve investeerders die middels het aankopen van aandelen het bedrijf over zouden kunnen nemen. Hierdoor bestaat er niet een kans dat de ontwikkelaar in handen valt van grote uitgevers/ platformhouders.

CD Projekt Red blijft overigens zelf wel op zoek gaan naar (kleinere) studio’s om de diverse teams te kunnen versterken. Onlangs nam het nog The Molasses Flood over.