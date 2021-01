CD Projekt Red wil dat spelers geen sex meer hebben met Keanu Reeves

Een mod die ervoor zorgde dat het mogelijk werd om sex met Keanu Reeves’Johnny Silverhand te hebben, is door CD Projekt Red verwijderd.

Gisteren bracht de ontwikkelaar mogelijkheden toe om mods te maken. We stellen ons voor dat de ontwikkelaar van plan was dat spelers de tools gebruiken om de game iets beter te laten presteren of leuke nieuwe ideeën aan de game toe te voegen, maar het bedrijf heeft al een mod van het internet moeten halen.

De mod wekte bezorgdheid van de ontwikkelaar omdat je hiermee skin-texturen van personages tussen modellen kunt wisselen. Hoewel dat op cosmetisch vlak volkomen onschuldig lijkt, werd het in de handen van sommige meer ‘creatieve’ modders ethisch twijfelachtig.

Als de mod correct werd gebruikt. stond het spelers toe om de skins van andere NPC’s in de RPG te ruilen voor die van Johnny Silverhand, die – zoals CD Projekt Red iedereen op de hoogte bracht – wordt gespeeld door Keanu Reeves. Dat is niet ideaal als er ‘sexbots’ in de titel voorkomen.

“Onze belangrijkste regel met betrekking tot door gebruikers gegenereerde inhoud is dat het niet schadelijk kan zijn voor anderen”, zei de ontwikkelaar in een verklaring aan PC Gamer, waarin hij uiteenzette waarom de patch was verwijderd. “In het geval van modelruil, vooral die waarbij sprake is van expliciete situaties, kan het als zodanig worden gezien door de mensen die ons hun uiterlijk leenden om personages te creëren in Cyberpunk 2077.”

CD Projekt Red ondersteunt al lang mods, en een vluchtige blik op elke zoekmachine zal je laten zien dat er een overvloed aan The Witcher 3: Wild Hunt-mods is, allemaal gemaakt met een onzedelijk eindspel in gedachten.

Wanneer je de gelijkenis van een echte acteur gebruikt, zijn er natuurlijk nog andere dingen die je moet overwegen. Hoewel het personage van Reeves seksuele activiteiten moet ontplooien in het spel, is de speler meestal verankerd in een first-person view en kijkt hij van een afstand toe. Wat, je zult het er zeker mee eens zijn, heel anders is dan Johnny Silverhand die je bestijgt en spreekt met de stem van een ‘sexbot’.

CD Projekt Red is echter niet alleen preuts. In feite lijkt de ontwikkelaar te willen dat spelers experimenteren met niet op gelijkenis gebaseerde NPC’s.

“Voor de personages die we voor de game hebben uitgevonden, staan ​​we je in grote lijnen toe om de game naar believen aan te passen en gewoon plezier te hebben”,

zei de studio tegen PC Gamer.

“Als het gaat om modellen van echte mensen die we hebben gevraagd om deel te nemen aan het spel, vragen we je vriendelijk om deze niet te gebruiken in situaties die beledigend kunnen worden gevonden als je niet hun uitdrukkelijke toestemming hebt.”

De mod is inmiddels verwijderd, maar in de video hieronder kun je zien waar het nou eigenlijk precies over gaat.