CD Projekt Red vraagt om geduld voor Cyberpunk 2077 op vorige generatie consoles

CD Projekt Red heeft het zwaar nu blijkt dat de standaard PlayStation 4 en Xbox One behoorlijk worstelen met Cyberpunk 2077. In een verklaring vraagt de Poolse ontwikkelaar aan de gamers om geduld.

Het is geen geheim dat de game een ramp is om te spelen op de uit 2013 stammende consoles. De ontwikkelaar heeft de game ook nooit op die consoles getoond en daar blijkt dus een reden achter te zitten.

Echter blijkt het resultaat nog erger te zijn dan waar de meeste mensen op anticipeerden en zelfs op next-gen consoles en pc draait hij niet overal zoals gehoopt werd.

Op Twitter heeft de Poolse ontwikkelaar inmiddels een verklaring gegeven en laten weten dat er op dit moment hard gewerkt wordt om de ervaring te verbeteren. Men laat wel weten dat het hiermee nog niet dezelfde ervaring zal geven als op high-end pc’s of next-gen consoles, maar dat het wel ‘dichterbij in de buurt komt’ dan nu het geval is.

Cyberpunk 2077 is vanaf 10 december verkrijgbaar voor de pc, PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series-consoles en Google Stadia. We zouden er graag een review over schrijven, maar helaas waren er ‘niet genoeg review-codes’ voor de console-versie.