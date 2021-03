CD Projekt Red gaat vanaf volgend jaar meerdere AAA-games in ontwikkeling gooien. Dit klinkt na Cyberpunk misschien niet heel erg verstandig, maar de ontwikkelaar gaat de marketing van deze games wel anders aanpakken.

In een nieuwe Group Strategy update geeft de ontwikkelaar te kennen dat ze kortere marketingfasen wil hebben, met promotionele inhoud die dichter bij de daadwerkelijke release van de betreffende game wordt uitgebracht – vergelijkbaar met hoe Bethesda werkt. Met andere woorden, het zal vóór de release van een game niet zoveel informatie delen als in het verleden.

CD Projekt RED is ook van plan om zijn werking op alle ondersteunde hardware platforms te presenteren en zal ‘zijn aanpak heroverwegen’ om nieuwe projecten aan te kondigen. Elk jaar publiceert het bedrijf een nieuwe roadmap met de plannen voor de komende kwartalen.

In de kennisgeving van het bedrijf zei CDP ook dat het vanaf 2022 zal werken aan meerdere AAA-games en uitbreidingen. De directie van CD Projekt kondigde ook de verdere ontwikkeling van haar merken en uitbreiding van haar expertise op het gebied van online gaming aan.

“Hoewel we ambitieus blijven, zijn we ons ook bewust van gebieden die verbetering behoeven. Ons nieuwe Strategic Development Framework zal ons in staat stellen om intra groepsprocessen te optimaliseren – vooral die betrekking hebben op de ontwikkeling van videogames – en zal de verdere dynamische groei van de groep verzekeren ”

, zegt Adam Kicinski, CEO van CD Projekt.

De REDengine-technologie van de studio zal ook worden verbeterd en gecentraliseerd terwijl de studio wordt gereorganiseerd, aangezien een set van ‘interdisciplinaire agile teams’ de manier waarop games worden ontwikkeld, zal transformeren, waardoor de aanpak proactiever wordt.

“We willen er zeker van zijn dat we met twee wereldwijde merken tegelijk kunnen werken en tegelijkertijd de topkwaliteit van onze producten kunnen garanderen”, aldus Pawel Zawodny, CTO en hoofd productie. “We leggen de nadruk op technologische vooruitgang en we willen veelzijdige teams opzetten die verschillende specialisaties en competenties combineren. Deze teams zullen verder worden bijgestaan ​​door een projectoverschrijdende groep van experts, die dankzij hun expertise een bijdrage kunnen leveren aan de belangrijkste aspecten van ontwikkeling. Al deze veranderingen zijn bedoeld om ons in staat te stellen om vanaf 2022 aan meerdere AAA-games en uitbreidingen parallel te werken. “

Het volgende aspect dat de studio wil aanpakken, is het uitbreiden van hun franchises.



“ singleplayer RPG’s zijn en blijven onze prioriteit. We zien echter ook het enorme potentieel van zowel The Witcher als Cyberpunk, en we willen hun bereik uitbreiden met nieuwe gebieden, media en inhoudstypen. Ons doel is om een ​​nog rijker aanbod aan entertainment te bieden en nieuwe doelgroepen kennis te laten maken met onze personages en denkbeeldige werelden, ”

aldus Michal Nowakowski, SVP business development en bestuurslid van CD Projekt.

De laatste ‘bouwsteen’ van het nieuwe Strategic Development Framework van de Groep is de uitbreiding van het vermogen om ‘de producten van de studio te verrijken met online functies’. CD Projekt RED is van plan om online technologieën te ontwikkelen die in toekomstige ontwikkelingsprocessen kunnen gebruikt worden. Deze technologie zal ‘online functies aandrijven’ die de studio geleidelijk zal uitrollen voor zijn games. Het zal ook de groei van online gemeenschappen stimuleren – gebaseerd op het GOG Galaxy-platform.

CD Projekt verdubbelt ook haar inspanningen om een ​​duurzame en zorgzame werkomgeving te verzekeren.

“Al jaren onderstrepen we onze overtuiging dat ons team onze grootste troef is. CD Projekt blijft een inclusieve en diverse werkplek; we willen echter ook het welzijn van onze medewerkers benadrukken en hen professionele en persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden bieden ”, zegt Adam Badowski, studiohoofd en bestuurslid.

Om in staat te zijn om meerdere projecten parallel te ontwikkelen, is de studio van plan om zijn talentenpool uit te breiden en organisch te blijven groeien, terwijl het partnerschappen ontwikkelt met ‘bewezen externe partners’.

Vandaag heeft CDP aangekondigd dat het de Canadese studio Digital Scapes heeft overgenomen, die de afgelopen drie jaar nauw heeft samengewerkt met CDP aan Cyberpunk 2077. De overgenomen studio bestaat uit voormalige ontwikkelaars van BioWare, Radical Entertainment en Relic die hebben gewerkt aan titels als Dying Light, Company of Heroes, Dead Rising, Mass Effect, Prototype en meer.