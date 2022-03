CD Projekt Red verkoopt geen games meer in (Wit)Rusland

CD Projekt Red heeft besloten om, net als vele andere bedrijven, geen producten meer in Wit-Rusland en Rusland te verkopen.

Na de Russische aanval op Oekraïne besloten heel veel Westerse bedrijven hun mensen en producten uit Rusland te halen. Zo trokken bijvoorbeeld Shell en BP zich terug, maar ook Apple.

Nu heeft dus ook de Poolse ontwikkelaar achter games als the Witcher en Cyberpunk 2077 laten weten voor Oekraïne op te willen komen en laat in een verklaring weten geen producten meer in de landen te zullen verkopen.

Alhoewel het bedrijf te kennen geeft dat dit helaas ook onschuldige Russen zal treffen, hoopt het dat hiermee de community op komt tegen de daden van Poetin.

De Poolse ontwikkelaar is overigens de eerste uit de game-industrie die niet verder wil in Rusland. Eerder riep de vicepresident van Oekraïne Xbox en PlayStation al op om hun netwerken in het land te stoppen. Hier is vooralsnog geen gehoor aan gegeven.