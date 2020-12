CD Projekt Red gaat zelf met een oplossing komen voor PlayStation 4-eigenaren Cyberpunk 2077

CD Projekt Red heeft in een mail aan teleurgestelde eigenaren van de PlayStation 4-versie van Cyberpunk laten weten nog even geduld te hebben en zelf met een ‘oplossing’ te komen qua tegemoetkoming.

De ontwikkelaar laat in een mail weten dat eigenaren nog even geduld moeten hebben op support om aanspraak te maken op de restitutie. Eerder stuurde de ontwikkelaar deze gamers nog naar Sony, maar die gaf aan dat er een beleid is dat als je de game speelt (ook al is het maar één minuut) je daar geen geld voor kunt terugkrijgen. Dit is een sowieso een opmerkelijk beleid, want je zult een game toch eerst moeten spelen voor je tegen problemen oploopt.

Mocht je de game dus nog niet gespeeld hebben op de PlayStation 4 heb je 14 dagen de tijd om je geld terug te vragen. Het lijkt er echter op dat er in de afgelopen dagen geen (goede) communicatie is geweest tussen de Poolse ontwikkelaar en Sony.

Spelers konden vervolgens een refund aanvragen via de email helpmerefund@cdprojektred.com en daarop heeft CD Projekt Red emails teruggestuurd met de mededeling dat spelers nog even moeten afwachten. Ze zullen in ieder geval voor het einde van dit jaar nog terugkomen, dus dat is nog enigszins positief.