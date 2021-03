CD Projekt Red heroverweegt multiplayer Cyberpunk 2077

Het ziet er naar uit dat we niet de Cyberpunk 2077 multiplayer gaan krijgen, althans niet de we voor ogen hadden.

Tijdens de strategie-update van het bedrijf, waarin het liet weten vanaf volgend jaar aan meerdere AAA-games te zullen werken, laat het Poolse bedrijf weten dat de multiplayer van Cyberpunk 2077 wordt heroverwogen.

Dit was de game, die volgens CD Projekt Red hun volgende project zou worden, en wordt volgens CEO Adam Kicinski ‘heroverwogen’.

“Eerder lieten we doorschemeren dat onze volgende AAA een Cyberpunk-spel voor meerdere spelers zou zijn, maar we hebben besloten dit nu te heroverwegen”,

aldus Kicinski.

“Gezien onze nieuwe, meer systemische en flexibele aanpak, richten we ons niet primair op één grote online ervaring of game, maar op het op een dag online brengen van al onze franchises.”

Kicinski voegde eraan toe dat CD Projekt Red momenteel online technologie aan het bouwen is om multiplayer-modi samen met de kerncomponent voor één speler te ontwikkelen. De CEO onthulde ook dat community-functies die rond die online componenten zijn gebouwd, afhankelijk zullen zijn van GOG Galaxy, schijnbaar vergelijkbaar met Ubisoft’s Connect-integratie tussen consoles en pc.

Iets eerder in de video benadrukte Kicinski ook dat ‘CD Projekt Red singleplayer AAA-RPG’s maakt en dat niet verandert’ .

“Wat verandert, is onze langetermijnaanpak van online”,

legt hij uit.

“En daarmee bedoelen we ervoor te zorgen dat we goed voorbereid zijn om online elementen in onze games te implementeren waar ze zinvol zijn. We willen niet overboord gaan of ons DNA voor één speler verliezen. We willen doordachte stappen ondernemen om robuuste online mogelijkheden te ontwikkelen. “

Afgaande op deze opmerkingen, zouden we tenminste een of andere vorm van online moeten verwachten in Cyberpunk 2077. Online-gebaseerde interacties werden in het plan vermeld als ‘in de pijplijn’ voor Cyberpunk 2077, maar dat hoeft niet per se een multiplayer modus te betekenen in de traditionele zin.

Dataminers wisten rond de lancering van Cyberpunk 2077 al wat informatie naar boven te halen. Zo werden GTA Online-achtige elementen aangetroffen voor de multiplayer. Dit bevatten onder andere heist, maar ook een Team Deathmatch modus. CD Projekt Red was oorspronkelijk van plan om de multiplayer van Cyberpunk 2077 op zijn vroegst in 2022 uit te brengen.