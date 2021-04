CD Projekt Red benadrukt nogmaals dat ze alles op alles zetten om Cyberpunk 2077 te fixen en dat ze het project niet zo maar de rug zullen toekeren.

Ondanks dat de game werd geplaagd door glitches en bugs en nagenoeg onspeelbaar was op de eerste versies van de Xbox One en PlayStation 4 gelooft CD Projekt Red nog steeds in het project. Het bedrijf ziet nog steeds een goede toekomst in de game.

In een verklaring aan Reuters laat CEO Adam Kicinski aan fans en investeerders weten dat de game gefixt zal worden en dat deze niet zo maar verlaten wordt.

“Ik zie het niet als een optie om Cyberpunk 2077 op de plank te zetten”,

zegt Kicinski.

“We zijn ervan overtuigd dat we het spel in een zodanige staat kunnen brengen dat we er trots op kunnen zijn en het daarom jarenlang succesvol kunnen verkopen.”

De studio is dus blijkbaar niet bezorgd over de toekomst van de game, ondanks dat de PlayStation 4 versie vooralsnog niet verkrijgbaar is in de PlayStation Store. CD Projekt Red heeft nog steeds een ‘goede relatie’ met Sony en hoopt met update 1.2 een stap de goede richting naar een terugkeer van de game in de PlayStation Store te hebben gezet.

Opmerkelijk genoeg lijkt het bij CD Projekt Red niet helemaal geen man overboord te zijn, want de ontwikkelaar liet vorige maand zelfs weten dat het van plan is om vanaf volgend jaar ‘meerdere AAA-games’ te zullen ontwikkelen. Daarentegen heroverweegt het bedrijf wel of ze de standalone multiplayer voor Cyberpunk 2077 zullen maken.