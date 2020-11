Er werden door het Poolse bedrijf zelf redenen gegeven om te vermoeden dat Cyberpunk 2077 nog eens uitgesteld wordt, maar dit blijkt dus (vooralsnog) niet het geval.

In een bericht op Twitter laat community manager Marcin Momot weten dat CD Projekt Red’s banner nog altijd de releasedatum van 10 december meldt. Er werd namelijk gespeculeerd dat de game nog eens was uitgesteld. Deze geruchten kwamen tot leven omdat de releasedatum van het officiële Twitter-account van Cyberpunk 2077 werd gehaald.

Het zou niet de eerste keer zijn dat de game uitgesteld wordt, want voor de release in november werd de game al twee keer eerder uitgesteld. Ook werd er toen tussentijds gemeld dat de game niet nog een keer zou worden uitgesteld. Dus hoeveel waarde de woorden van Momot hebben laten we aan jullie over.

Ondanks het vele uitstellen zou CD Projekt Red de game wel ontwikkelen zonder crunch, al is men daar ook van teruggekomen. Vooral CEO Adam Kicinsky kwam onder vuur te liggen toen hij meldde dat ‘crunch niet zo slecht is’. Hij heeft daar overigens al een excuus aangeboden. Wat dat betreft zullen de ontwikkelaars toch eens goed terug moeten kijken naar een oplossing hiervoor, maar dat zal ongetwijfeld gaan gebeuren.

Cyberpunk 2077 komt op 10 december naar de pc, PlayStation 4 en Xbox One. Ook zal de game dan speelbaar zijn op de PlayStation 5 en Xbox Series X. Echter verschijnt volgend jaar pas de next-gen upgrade voor de game.