CD Projekt maakte flink minder winst over het eerste kwartaal van 2021

CD Projekt Red laat weten dat het eerste kwartaal nou niet bepaald zou sterk begint. De winst over het kwartaal daalde met ruim 60 procent.

De ontwikkelaar deelt de cijfers in de presentatie van de kwartaalcijfers en daarin staat dat het bedrijf ‘slechts’ $8,7 miljoen, wat een daling is van 64,7 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit is een stuk minder dan de 21,8 miljoen dollar waar de analisten van uitgingen.

Dit is het resultaat van een omzetdaling van 2%, maar vooral vanwege de voortdurende ontwikkeling van het bedrijf om Cyberpunk 2077 te repareren en DLC te creëren. Hoewel CD Projekt niet heeft gezegd hoeveel exemplaren van Cyberpunk 2077 er in het kwartaal zijn verkocht, zei de uitgever dat de game verantwoordelijk is voor 60% van de totale verkoop gedurende de periode.

De Poolse ontwikkelaar claimt ook dat het feit dat Cyberpunk 2077 nog steeds niet in de PlayStation Store te koop staat voor minder omzet heeft gezorgd. PC-spelers waren hierdoor de grootste aandeelhouder in de verkopen van Cyberpunk.

“De algemene situatie zolang we niet terug zijn in de Sony-winkel is niet veranderd. Een van de toonaangevende marktplaatsen voor ons is niet beschikbaar en we genereren de meeste verkopen via de pc/digitale kanalen”, aldus CD Projekt.

Desalniettemin hoopt de ontwikkelaar meer exemplaren van de game te verkopen naarmate er add-ons zullen verschijnen en de game in de PlayStation Store terugkeert. Daarnaast hoopt het bedrijf met de current-gen upgrade voor The Witcher 3: Wild Hunt hetzelfde effect te kunnen brengen.

Daarnaast werkt het bedrijf vanaf volgend jaar ook aan meerdere AAA-games. Al kunnen wij dat op dit moment niet echt waarderen.