CD Projekt is met verkennend werk voor volgende games begonnen

CD Projekt Red lijkt zich langzaamaan op te maken om de focus op nieuwe games te gaan leggen. Eerst zullen zij nog Cyberpunk 2077 en The Witcher 3 naar de next-gen consoles brengen, maar er wordt ook al aan de toekomst gedacht.

De Poolse ontwikkelaar geeft meer informatie over de next-gen releases van Cyberpunk 2077 en The Witcher 3. Laatstgenoemde staat voor het tweede kwartaal op de planning en de eerstgenoemde voor het eerste kwartaal.

Dit heeft CD Projekt Red laten weten in een persbericht, waarin men ook te kennen geeft dat er in het eerste kwartaal een grote update voor Cyberpunk 2077 op alle platforms aan zal komen.

Daarnaast meldt het bedrijf bezig te zijn met nieuwe projecten. In het persbericht staat dat twee Noord-Amerikaanse ontwikkelaars zich de afgelopen maanden bij het bedrijf hebben gevoegd: Digital Scapes (nu omgedoopt tot CD Projekt Red Vancouver) en The Molasses Flood, en de eerste is “opgenomen in de grotere studio”, terwijl The Molasses Flood “zal werken aan een apart spel gebaseerd op een van CD Projekt Red’s IP’s.”

Het bedrijf merkt op dat de daling van zijn nettowinst grotendeels gebaseerd is op “kosten in verband met het updaten van Cyberpunk” en “verkennend werk aan nieuwe projecten die zich in een vroeg stadium van ontwikkeling bevinden”. Wat we precies kunnen verwachten, is uiteraard achterwege gelaten.

Wat hopen jullie dat CD Projekt Red voor ons in petto heeft? Willen jullie liever een nieuwe Witcher of heeft Cyberpunk 2077 inmiddels wel een sequel verdient?