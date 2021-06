CD Projekt lijkt goed te spreken over perfomance Cyberpunk 2077

Na ruim een half jaar aan de game gesleuteld te hebben (nadat deze al uitkwam) geeft de Poolse ontwikkelaar aan tevreden te zijn met de performance van Cyberpunk 2077.

Gedurende een conferentie tijdens WSE Innovation Day liet CD Projekt CEO Adam Kiciński weten dat ze zich comfortabel voelen met de kwaliteit van de game, na diens enorm tegenvallende lancering.

Op de vraag naar de stabiliteit en prestaties van de game nu, zo’n zes maanden na de release, antwoordde Kiciński: “We hebben in dit opzicht een acceptabel niveau bereikt.

“We hebben ook gewerkt aan het verbeteren van de algehele kwaliteit, waar we ook heel blij mee zijn. Natuurlijk hebben we ook bugs en visuele glitches verwijderd en dat zullen we blijven doen. In de loop van de tijd zullen we ook verbeteringen introduceren aan de algemene spelsystemen die spelers hebben benadrukt.”

Het blijft natuurlijk goed dat de ontwikkelaar alles op alles wil doen om de game zo goed mogelijk te maken. Het was niet gemakkelijk voor de studio, aangezien de medewerkers al lieten weten het eigenlijk niet met het management eens te zijn. Daarnaast heeft de reputatie van de studio een flinke klap gekregen en heeft het zelfs geresulteerd in een flinke omzetdaling in het eerste kwartaal van dit jaar.

Het is wel opmerkelijk dat de ontwikkelaar tevreden lijkt, terwijl Sony

Echter gloort er wel wat hoop voor de studio, aangezien de game sinds vorige week weer te koop is in de PlayStation Store. Sony gooide de game vlak na release uit hun digitale winkel, vanwege de vele klachten en gamers die hun geld terug eisten.

Microsoft heeft de game altijd in de verkoop gehouden, al dan wel met de mogelijkheid om geld terug te vragen. Dit kan overigens nog maar tot en met 6 juli, dus houd daar vooral rekening mee.