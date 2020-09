CD Projekt geeft opheldering over microtransactions in Cyberpunk 2077

Fans spraken van schande toen CD Projekt in een investeerdersupdate sprak over microtransactions in Cyberpunk 2077, omdat er was beloofd dat dit niet in het spel zou zitten.

Onlangs gaf Adam Kicinski, CEO van CD Projekt, aan dat ze niet te agressief wilden zijn met microtransactions in Cyberpunk 2077. Hierdoor ontstond er ophef wegens de eerdere houding tegenover aankopen binnen het spel vanuit de ontwikkelaar. Via Twitter heeft CD Projekt laten weten dat de microtransactions alleen in de multiplayermodus zullen zitten en dat het er maar een aantal zijn. De singleplayer zal dus vrij blijven van in-game aankopen.

Cyberpunk 2077 zal – als het niet wéér uitgesteld wordt – verschijnen op 19 november voor de PS4, Xbox Ons en PC.