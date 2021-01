Casino’s vinden inspiratie in videogames voor skill-based gokkasten

Een van de eerste vormen van mechanisch gokvermaak moet toch wel de gokkast zijn. En die zijn al veel ouder dan je denkt.De voorloper van de gokkast werd in 1891 geïntroduceerd door Sittman and Pitt waarna Cherles Fey het concept doorontwikkelde en rond 1895 met de Liberty Bell de allereerste echte gokkast op de markt bracht. Het werd een doorslaand succes. Je kwam ze overal tegen, in bars, cafés, en casino’, en later in buurthuizen, snackbarretjes en shoarma-tenten. Vooral van de oudere generatie heeft bijna iedereen heeft wel eens een gokje gewaagd op zo’n oude of nieuwere fysieke fruitautomaat.

Nieuwere generaties hebben juist kunnen zien dat gokkasten zowel technologisch als speltechnisch enorme sprongen maakten. Kijk maar eens naar al die 3D geanimeerde video slots die je tegenwoordig in online casino’s kunt vinden. Je kunt daar gokkasten spelen voor fun en als het je bevalt kun je beslissen om met echt geld aan de slag te gaan. Deze geavanceerde video slots zijn, niet verrassend, enorm populair onder jongere spelers die zijn opgegroeid met videogames en ander geanimeerd vermaak. Maar het waren nog altijd de standaard op geluk gebaseerde spellen waarbij de RNG ofwel Random Number Generator willekeurig de uitslag bepaalde. Er kwamen verder nul skills aan te pas.

Nieuwe generatie skill-based gokkasten

Dat is leuk en aardig, en hele volksstammen genieten van dit spelconcept. Maar er ontstond langzaam maar zeker een enorme roep om die volgende stap: gokkasten waar je gaming skills juist wél invloed kunnen hebben op de uitkomst. En dus gingen online casino’s en spelontwikkelaars aan de slag.

Oude bekenden in een nieuw gokjasje

Scientific Gaming kwam bijvoorbeeld met de Space Invaders gokkast. Hierbij wordt in het basisspel nog wel gebruik maakt van de traditionele RNG, maar als je de bonusronde activeert kun je het originele Space Invaders spel spelen waarbij elke neergeschoten alien je echt geld oplevert. Hier begint het dus serieus interessant te worden.

Ondertussen brengen steeds meer spelontwikkelaars skill-based video slots uit. Zo is er de first-person shooter Danger Arena van GameCo. Deze heeft iets weg van Call of Duty maar dan in een cartoonachtige stijl, waarbij je geld kunt verdienen voor iedere kill.

KA Gaming heeft onder andere video slot versies van 1942 in het assortiment, maar ook Space Cat, een combi van Space Invaders en Galaga, en Romance of the Three Kingdoms. Deze laatste is eigenlijk gewoon een gokkastvariant van Street Fighter.

Betsoft heeft met Max Quest: Wrath of Ra ook een enorm leuke gokkast shooter. Hierbij kun je op verschillende levels en met verschillende wapens onder andere mummies en Egyptische goden omleggen. Het machtigste wapen is de Plasma Rifle, je kunt er echt serieuze schade mee aanrichten en dus ook leuke prijzen mee binnenslepen.

Het is niet alleen maar schieten wat de klok slaat

Behalve schieten zijn er natuurlijk ook andersoortige spellen. Zo heeft Next Gaming de klassieker Arkanoid in een gokkastjasje gestoken en heeft Konami met Beat Square een muzikale verrassing in petto in de trant van Guitar Hero en Magic Tiles of Tiles Hop: EDM Rush! Hier kunnen je game en muziek-skills je wel eens een erg leuk bedragje opleveren.

It’s all entertainment baby!

Geld verdienen met je gaming skills is natuurlijk een droom van hele volksstammen. En daar waar sommigen met (live) game streaming sessies via Twitch, Smashcast of Youtube Gaming dikke bedragen binnenslepen is dat helaas niet iedereen gegeven. Deze skill-based gokkasten bieden wel de mogelijkheid om je skills te benutten en misschien een leuk bedrag te verdienen. Maar bedenk wel dat deze spellen zijn gemaakt om te entertainen. Gebruik ze niet om je skills te oefenen, daar zijn veel betere en vooral goedkopere alternatieven voor.