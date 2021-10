Reverse-horror game Carrion is vanaf nu te spelen op de PS4 en PS5. Dit hebben ontwikkelaar Phobia Game Studio en uitgever Devolver Digital bekendgemaakt.

In Carrion speel je als een bloeddorstig monster dat uit een laboratorium ontsnapt. Waar je in de meeste horrorgames moet vluchten van monsters, kan je nu zelf in de slijmerige schoenen van het gevaar staan. De 2D game kwam ongeveer een jaar geleden uit en bereikte Gamingnation’s lijst van spellen die meer aandacht verdienen.