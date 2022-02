Capcom wordt beschuldigd voor het logo van Street Fighter 6

Gisteren heeft Capcom de teaser trailer van Street Fighter 6 uitgebracht. Het was een korte CGI trailer die bijna niks heeft laten zien van de game. Één van de dingen die wij wel hebben gezien is het logo. Capcom wordt hiervoor beschuldigd, omdat men denkt dat zij een foto van Adobe Stock hebben gebruikt.



Je leest het goed. Capcom wordt beschuldigd, omdat het logo lijkt op een foto van Adobe Stock. Twitter gebruiker Aurich liet een foto zien op zijn Twitter-pagina. De afbeelding kost $80 dollar. Je kan zeggen dat de tweet viral is gegaan; het heeft 22,5K likes en ruim 4,5K retweets. De situatie is zelfs opgepakt door VGC. Je moet niet vergeten dat dit een gerucht is, Aurich is een fan van Street Fighter en heeft geen insider info over wie het logo heeft gemaakt.

Ondanks dat vind ik wel dat het logo lijkt op de foto van Adobe Stock. Dit is ook niet de eerste keer dat de grote Japanse uitgever wordt verdacht op het gebied van ontwerpen. Ik ben benieuwd naar de statement van Capcom, als zij die gaan geven.

Wat denk jij? Heeft Capcom het logo gepakt van Adobe Stock of is het puur toeval?