Capcom werkt aan een performance patch voor Resident Evil Village

Capcom werkt momenteel aan een performance patch voor Resident Evil Village. De patch gaat specifiek om de pc versie van de game. Digital Foundry kwam er namelijk achter dat de “cracked” versie beter presteert op basis van een test die zij hebben uitgevoerd.



Capcom’s meest recente game in hun populaire survival horror reeks – Resident Evil Village – kwam dit jaar uit. De game kreeg over het algemeen hele goede recensies van reviewers en fans. De game is over het algemeen goed geoptimaliseerd voor alle systemen waar het op uit kwam. Resident Evil Village zou eerst exclusief uitkomen voor next-gen consoles, maar Capcom besloot de game toch uit te brengen op PlayStation 4 en Xbox One. Het probleem van Resident Evil Village ligt met name bij de pc-versie.

Digital Foundry heeft een performance test gedaan voor Resident Evil Village op pc. Zij kwamen tot de conclusie dat de pc port “ok√©” was. Er waren wat problemen met anti aliasing, VRS en met name frame rate op bepaalde momenten. Digital Foundry heeft ook gezegd dat de game wat patches nodig zou moeten hebben om deze problemen te fixen.

Het blijkt dat de DRM de game slechter laat presteren. Er zijn significante verschillen te zien tijdens de test die is uitgevoerd. De momenten waarin de frame rate dipt zijn nu weg. Dit geeft niet een heel goed beeld over de staat van Resident Evil Village op pc. Voor velen zou het een reden zijn om de cracked versie te spelen. Capcom heeft aangegeven dat zij daar momenteel mee aan het werk zijn. Zij zullen binnenkort meer details geven in verband met de patch.