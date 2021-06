Capcom begint de show met wat informatie omtrent Resident Evil, welke dit jaar haar 25-jarige jubileum viert.

Resident Evil Village krijgt nieuwe content in de vorm van DLC, meer daarover is helaas nog niet verteld. Hopelijk daar later meer over. Ook wordt verteld dat de multiplayergame RE: Verse vanaf volgende maand beschikbaar is op alle platformen waar ook Village op beschikbaar is. Daar is eerder al het een en ander van laten zien in deze video.