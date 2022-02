Capcom telt af naar een mogelijke aankondiging

Capcom heeft op Twitter een countdown geplaatst en het zou zo maar kunnen dat men een aankondiging van een nieuwe Street Fighter voor ons in petto heeft.

De countdown stopt op 21 februari 7:00 (Nederlandse tijd) en dat is precies het moment dat de Street Fighter Pro Tour Season Final gehouden is.

Dit jaar viert de serie immers haar 35 jarige bestaan en dat zou natuurlijk het moment kunnen zijn voor een nieuwe deel uit de serie. In 2017 vierde Capcom het 30 jarig bestaan met de Street Fighter 30th Anniversary Edition (een collectie van 12 games).

De meest recente game uit de serie is Street Fighter V, dat in 2016 uitkwam. De game kreeg in 2017 nog een upgrade in de vorm van de Arcade Edition en in 2020 de Champion Edition. Capcom heeft op dit moment nog niet bevestigd of er een Street Fighter VI in ontwikkeling is.

Sterker nog: het zou hier ook zo kunnen gaan om een aankondiging van een nieuwe Resident Evil. Volgens geruchten is er een remake van het vierde deel in ontwikkeling en zou deze meer op horror gefocust zijn dan het actievolle origineel.