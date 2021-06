Dit jaar is er weer de mogelijkheid om mee te doen aan de Capcom Pro Tour 2021. Wees de beste in Street Fighter 5!

Wereldwijd toernooi

Capcom Pro Tour 2021 organiseert dit jaar veel events. Street Fighters van over de hele wereld nemen het bijvoorbeeld tegen elkaar op. In Europa worden er ook verschillende toernooien georganiseerd. Het is daarbij mogelijk om door te stromen naar wereldwijde matches. Street Fighter 5 staat dit jaar echt in de hoofdrol bij deze wedstrijden.

Heb jij wel eens meegedaan aan een toernooi van Capcom? Of is deze informatie volledig nieuw voor jou? De beelden tijdens de Capcom Showcase deden mij een beetje denken aan de Splatoon en Super Smash Bros Ultimate toernooien.