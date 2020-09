Capcom onthult twee nieuwe Monster Hunter-games voor de Switch

Wat een mooie dag voor de fans die de Monster Hunter-games een warm hart toedragen. Capcom heeft namelijk niet één, maar twee nieuwe Monster Hunter-titels aangekondigd voor de Nintendo Switch!

Beide games zijn onthuld tijdens de Nintendo Direct Mini. Het gaat dan concreet om Monster Hunter Rise en Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

Eerst genoemde titel (Monster Hunter Rise) is een open-wereld game in de stijl van bijvoorbeeld Monster Hunter World. Het is aan de speler om Kumara Village te redden van dreigingen in de vorm van monsters. Dat hoeft natuurlijk niet alleen; spelers kunnen met drie anderen spelers het monsterlijk gespuis coöperatief een kopje kleiner maken. De titel staat gepland voor 26 maart 2021.





Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin is een verhaal gedreven anime spin-off op de originele reeks. De titel vormt tevens een sequel op het op de 3DS en in 2016 uitgebrachte Monster Hunter Stories. De game wordt in de zomer van 2021 verwacht.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/2yu8J-J-Iz4″ frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen .

Duurt het wachten op beide Monster Hunter-games je net iets te lang? Wellicht kun je jezelf tot die tijd bezighouden met het uitstekend beoordeelde Monster Hunter World. Je kunt tot die tijd ook nog even Monster Hunter Direct terugkijken.