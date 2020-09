Capcom levert nieuwe details over Monster Hunter Rise

Er zijn nieuwe details verschenen omtrent Capcom’s Monster Hunter Rise.

Het gaat dan om onder andere de gameplay en ondersteuning na de lancering. De details zijn uit de doeken gedaan in een interview van Arekz Channel met Josh Dahdrai, community manager van Capcom UK.

Het eerste goede nieuws is dat Monster Hunter Rise opteert voor een gebrek aan laadschermen. Iets wat we al eerder zagen in Monster Hunter World. Verwacht dus een vloeiende jacht zonder (onnodige) onderbrekingen.

Monster Hunter Rise zal volgens Dahdrai de eerste Switch-game zijn die draait op de RE-engine. De engine is eerder gebruikt voor Resident Evil 7, 2 en 3. Verder zal de game draaien op 30 fps; iets wat zorgt voor een vloeiende ervaring, ook wanneer er online zal worden gespeeld.

De aankomende tijd kunnen we tevens nog meer nieuwe details verwachten omtrent nieuwe monsters. Als kers op de taart weet Dahdrai echter te melden dat Monster Hunter Rise de nodige gratis content zal krijgen. En dat is natuurlijk altijd goed nieuws.

Het nieuwste deel uit de Monster Hunter-reeks zal 0p 26 maart 2021 verkrijgbaar zijn. Het gehele interview met Josh Dahdrai is via deze link terug te kijken.