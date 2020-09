Capcom komt deze maand met Resident Evil Village nieuws

Capcom heeft zich niet aan haar belofte gehouden om met nieuws over Resident Evil Village in augustus te komen. Dit zullen ze deze maand goedmaken tijdens Tokyo Game Show online.

Resident Evil Village werd in juni onthuld en al snel liet de uitgever weten dat er in augustus meer informatie zou worden onthuld. Augustus is inmiddels voorbij, maar de info is niet vrijgegeven. Op Twitter biedt Capcom hun excuses aan en laat weten deze maand wel met details over de game te zullen komen.

Tijdens de online variant van Tokyo Game Show zal de uitgever namelijk twee drie uur durende shows online houden op zaterdag 26 september en zondag 27 september. Deze shows zullen vanaf 2 uur ‘smiddags (onze tijd) worden gehouden. Je kunt deze shows volgen via het Twitch-kanaal van Capcom USA.

Resident Evil Village will be part of Tokyo Game Show 2020 Online and Capcom's own TGS LIVE 2020!https://t.co/jXTSrLQqkI We know that gamers were excited to learn more in August so we apologize for the delay. Stay tuned.#REVillage #ResidentEvil — Capcom Dev 1 (@dev1_official) September 1, 2020

September wordt dus de maand dat we meer over Resident Evil Village gaan horen. Volgens geruchten heeft Capcom ook nog een speciale aankondiging voor de PlayStation 5-versie van de game en is dit mogelijk VR-ondersteuning.