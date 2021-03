Capcom geeft volgende maand een nieuwe Resident Evil Showcase

Capcom viert dit jaar het 25 jarige bestaan van de Resident Evil serie en zal volgende maand een nieuwe showcase ten ere van deze serie houden.

Capcom heeft nog geen details gegeven over de showcase voor volgende maand, maar in januari gaf men al een Resident Evil showcase die geheel in het teken van Resident Evil Village stond. Zo werden daar de verschillende versies van de game getoond en de demo voor de PlayStation 5 aangekondigd. Deze zou volgens producer Pete Fabiano op een later tijdstip ook naar andere platforms komen.

Ook werd tijdens het event ook de Re: Verse b├Ęta aangekondigd. Dit is een PvP modus die bij Village inbegrepen is. In deze modus nemen twee teams van vier spelers het tegen elkaar op en stappen in de digitale schoenen van de iconische personages uit de serie.