Capcom geeft op maandag 14 juni een E3-persconferentie

Capcom heeft laten weten op maandagavond 14 juni een E3-persconferentie te zullen houden.

De show zal om 23:30 onze tijd van start gaan en in de beschrijving van de YouTube-video laat Capcom weten dat in ieder geval The Great Ace Attorney Chronicles, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, updates voor Monster Hunter Rise en Resident Evil Village zal bevatten.

Er werd eerder dit jaar, dankzij een datalek, ook wat informatie over mogelijk komende games op het internet verspreidt. Zo zou de uitgever onder andere bezig zijn met Resident Evil Outbreak, een remake van Resident Evil 4 en Dragon’s Dogma 2. Het is niet bekend of deze games wellicht ook de revue zullen passeren, al kan het natuurlijk alsnog als een verrassing gebeuren.