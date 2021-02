Call of Duty: Warzone’s Stim glitch wederom gefixt

Raven Software heeft laten weten dat de Stim glitch in Call of Duty: Warzone tot de verleden tijd behoort. Echter is de vraag: voor hoelang?!

In de patchnotes van de patch die gisteren online ging, meldt de ontwikkelaar dat er aan een fix voor de aanhoudende bug is gewerkt. De glitch kwam voor bij degene die ‘vast bleven te zitten tijdens het teruggooien van een granaat’.

De Stim glitch is helaas één van de meest irritante bugs die gek genoeg steeds weer terugkeert. In oktober kwam deze glitch voor het eerst aan het licht. Een maand later kwam de glitch weer terug wanneer spelers bijna neergeschoten werden, maar ook toen Black Ops Cold War geïntegreerd werd. Ook deze week hebben we helaas weer moeten constateren dat de glitch weer terug was van wegggeweest.

De Stim glitch zorgde er dus voor dat spelers oneindig gebruik konden maken van de Stim item, maar ook alle andere tactical items. Zo gebruikten spelers de Stim glitch om het gas te overleven, maar werden er ook oneindig rookbommen neergegooid.

We zijn benieuwd of Raven Software een definitief antwoord heeft op de glitch of dat we hem ooit weer terug gaan zien. Wat denken jullie ervan?