Call of Duty Warzone’s onzichtbaarheid glitch tijdelijk opgelost

Gisteren meldden we nog dat er bij Season One een nieuwe glitch in Warzone werd geïntroduceerd. Deze is alweer vakkundig.. maar op een tijdelijke manier opgelost.

Spelers ‘activeerden’ de glitch door een met een self revive in een helikopter te stappen en deze te laten crashen, nadat ze eerst even naar de stoel van de mini-gun waren verschoven. Spelers werden hierdoor onzichtbaar en konden alleen door het gas, bepaalde explosies en voertuigen nog schade oplopen.

Raven Software heeft deze glitch inmiddels weten te verwijderen door dood simpel de aanvalshelikopters uit Verdansk te bannen. De normale helikopters zijn overigens nog wel beschikbaar in de game.