Call of Duty: Warzone verwijdert voertuigen vanwege glitch

Een nieuwe update in Call of Duty: Warzone zorgt voor een flinke glitch, daarom heeft Infinity Ward tijdelijk de voertuigen moeten verwijderen.

Na een recente update hebben Call of Duty: Warzone spelers een stevige glitch ontdekt die veroorzaakt wordt door voertuigen. De glitch bied echter geen voordeel voor diegene die het activeren, maar verziekt de match voor alle spelers.

Zo ontstaat er een flinke server crash wanneer voertuigen op bepaalde plekken over de grens gaan. Hierdoor wordt iedereen terug naar de lobby gekickt. Het goede nieuws is dat Infinity Ward de voertuigen tijdelijk heeft verwijdert, maar de ontwikkelaar heeft niet gezegd wanneer deze weer terugkomen.

A playlist update is rolling out now across all platforms! This update temporarily removes all vehicles from #Warzone. — Infinity Ward (@InfinityWard) September 6, 2020

Voor degene die al wat langer Call of Duty: Warzone spelen is dit niet de eerste keer dat ze dit probleem meemaken. Auto’s en helikopters zijn in het verleden meerdere keren verwijdert voor talloze redenen. Echter in geen van deze gevallen zorgde dit voor een crash van een match.

Normaal gesproken is alles weer normaal na een paar dagen, maar gezien hoe ernstig deze glitch in Call of Duty: Warzone is kan het wat langer duren. Voertuigen zullen misschien pas weer ingevoerd worden nadat er een behoorlijke patch is uitgebracht.

