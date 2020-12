Call of Duty Warzone trailer toont Rebirth Island

Zoals verwacht krijgt Call of Duty Warzone met de integratie van Black Ops Cold War een nieuwe map. Deze heet Rebirth Island en ook komt er een nieuwe operator naar de game.

De nieuwe operator is Stitch een ex-KGB agent die een akkefietje met Atler heeft. Die ken je als je de singleplayer van Black Ops Cold War gespeeld hebt.

De trailer lijkt te suggereren dat Rebirth Island vergelijkbaar is met de Alcatraz map uit Blackout, maar met wat wijzigingen om de ervaring nieuw en verfrissend te houden. Check de trailer hieronder!

Stitch heeft in de jaren 60 het Nova 6 programma geleidt, maar die werd door Atler stopgezet. Echter heeft de voormalig KGB-agent twintig jaar later het eiland weer operationeel gemaakt. In de trailer wordt overigens ook een referentie gemaakt naar een ‘nieuwe Gulag ervaring’.

We zullen nog even geduld moeten hebben, want de content komt pas bij Season 1 van Black Ops Cold War. Deze zou eigenlijk 10 december online gaan, maar werd onlangs uitgesteld naar 16 december. Wellicht dat we aanstaande donderdag nog iets horen tijdens de Game Awards?