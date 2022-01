Call of Duty Warzone spelers irriteren zich aan onzichtbare ‘pay-to-win’ personage

Call of Duty Warzone is uiteraard niet compleet zonder de nodige bugs en glitches. Dit keer is het een personage die onzichtbaar wordt voor spelers die voor de nodige irritatie in de Battle Royale zorgt.

Eind vorig jaar kreeg Call of Duty Warzone een nieuwe map in de vorm van Caldera en alhoewel dit niet helemaal vlekkeloos ging, leken grote problemen grotendeels uitgesloten. Waar sommige fans veel last hadden van vastlopers waren er geen grote irritaties zoals we dat voorheen kende. Al waren fans niet blij toen tijdens de feestdagen een nieuw event aan de game werden toegevoegd in de vorm van Krampus.

Helaas is er dit nieuwe jaar een nog ergere irritatie toegevoegd, namelijk een personage dat je alleen kunt vrijspelen door ervoor te betalen. Hoewel dit niet spectaculair meer klinkt, heeft het outfit van het personage wel een groot voordeel, want het is namelijk niet zichtbaar voor andere spelers. Het enige wat tegenstanders zien is namelijk een zwevend oranjekleurige hoofd en de wapens die het personage in zijn handen heeft.

Door de huidige staat van het spel hebben spelers de Awoken outfit gekocht en verschijnen als slechts een zwevende oranje kop. Natuurlijk moet je Tier 100 in de Caldera-gevechtspas bereiken om hem uit te rusten, maar als je daar eenmaal bent, verpesten spelers het voor andere doordat ze veel, veel moeilijker te zien zijn dankzij de glitch.

Op het moment van schrijven is dit probleem nog steeds niet vermeld – helemaal niet – op de Warzone Trello. Het probleem is om wat grip te krijgen op de Warzone Subreddit. Een geïrriteerde speler, evilmonk234, vraagt ​​’hoe kon Raven een skin langer dan een dag onzichtbaar laten zijn?’

Fans op Twitter reageren net zo gekwetst op officiële tweets van de ontwikkelaar met het verzoek om de ‘pay-to-win’-skin te repareren. Ook bij post over de game op social media wordt volop geklaagd over de bugs in de game, waaronder de onzichtbare outfit.