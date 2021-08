Call of Duty Warzone Season 5 uitgesteld naar morgen

Voor degene die vanavond aan de slag willen met de nieuwste Season van Call of Duty Warzone/ Black Ops Cold War hebben we een nieuwtje.

Season 5 is namelijk met 24 uur uitgesteld. Deze zou eigenlijk vanavond om 6 uur online gaan, maar zal dus morgen pas verschijnen. Raven Software geeft niet een reden hiervoor, maar brengt het nieuws met een bericht waarin men schrijft dat spelers een dag extra krijgen om de huidige Season Pass te voltooien.

Season 5 van Black Ops Cold War en Warzone brengt voor het eerst exclusieve perks naar de Battle Royale-game. Iets wat Raven al liet weten toen zij het stokje van Treyarch overnamen.

Naar verluid zal op 19 augustus ook de nieuwe Call of Duty worden onthuld en grote kans dat we in Warzone de eerste teasers zullen zien.