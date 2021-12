Call of Duty Warzone Pacific launchtrailer

Vanaf donderdag kunnen alle Call of Duty Warzone-spelers aan de slag met de gloednieuwe map Caldera. Om je alvast in de stemming te brengen heeft Activision Blizzard de launchtrailer vrijgegeven.

Mocht je Call of Duty Vanguard in huis hebben, kun je zelfs een dag eerder aan de slag met de gloednieuwe map. Naast een gloednieuw eiland om te verkennen, kunnen spelers het ook in de lucht uitvechten en zullen we voor het eerst alle Vanguard wapens in de Battle Royale kunnen testen. Wat denken jullie dat de nieuwe meta wordt?!