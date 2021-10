Call of Duty Warzone introduceert de Pacific op 2 december

Volgende week verschijnt Call of Duty Vanguard in de winkels, maar veel fans zullen ongetwijfeld wachten op de anti-cheat software. Deze wordt in het eerste seizoen van Vanguard/ Warzone worden geïntroduceerd.

In een persbericht geeft Activision meer informatie over wanneer spelers van Call of Duty Vanguard welke content kunnen verwachten. Zo zal Warzone map Pacific map Caldera vanaf 2 december worden geïntroduceerd. Eerst zullen er allerlei in-game events in november zijn waarin spelers langzaamaan afscheid gaan nemen van Verdansk ’84. Dit was natuurlijk al begonnen in Season 6, waarin al delen van Downtown en het stadion al flink in de puin terecht kwamen.

Nog voor het begin van de eerste in-game Battle Pass seizoen zal er voor Vanguard nog nieuwe content in de pre-season verschijnen. Zo kunnen spelers een remake van Shipment voor Call of Duty Vanguard verwachten.

Voor Warzone staat er in de week van 18 november een event gepland waarin de afgelopen 18 maanden aan Verdanks “gevierd wordt”. Daarnaast zal er op 24 november een event zijn dat plaatsvindt op Caldera en op 30 november en 1 december zal er een speciaal event zijn waarin we afscheid nemen van Verdansk. Precieze details over de event zullen op een later tijdstip worden vrijgegeven. Check voor alle details die tot nu toe bekend zijn even de officiële blog van Activision.