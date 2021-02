Call of Duty Warzone outfit maakt spelers onzichtbaar

Call of Duty Warzone is ontzettend populair, al is het alleen maar om de vele bugs en glitches die de game ontzettend makkelijk maken.

Gisteren meldden we al dat de Stim glitch weer terug is van weggeweest, maar nu is er een outfit die er voor zorgt dat spelers onzichtbaar worden. Dat is ook niet de eerste keer dat dit in de Battle Royale van Activision gebeurd.

Onlangs werden spelers door een onzichtbare vijand neergehaald en alhoewel ze dit niet direct konden bewijzen, is dit er alsnog gekomen. De onzichtbare vijand kan gewoon schieten (wat bij de vorige onzichtbaarheidsglitch niet kon), maar is dus niet altijd zichtbaar.

YouTuber Scop3s ontdekte dat dit door de Forest Spirit outfit voor Grinch komt, dit is een outfit die los verkocht wordt en veel weg heeft van een Ghillie suit. Deze outfit zorgt er dus voor dat spelers vanaf een bepaalde afstand (afhankelijk van welke scope je gebruikt) niet meer zichtbaar zijn.

Zo zijn degene die deze outfit gebruiken niet meer zichtbaar vanaf 34 meter (zonder het gebruik van de scope op je wapen), bij close combat scopes zoals een Red Dot bij 55 meter en bij sniper scopes vanaf vier keer zoom bij 125 meter. Dit werd overigens wel gemeten op de PlayStation 4, dus het kan zijn dat dit op de pc andere waarde heeft.

De Forest Spirit outfit kan alleen worden verkregen door middel van de Eloko bundel ter waarde van 1800 CP (18 euro). De in-game store is overigens voor iedere speler anders en er bestaat een kans dat je de Eloko bundel niet zult vinden tussen alle andere bundels.

Opvallend is het wel, aangezien de bundel al sinds augustus al verkrijgbaar is, maar blijkbaar niemand eerder dit heeft opgemerkt. Daarentegen heeft Warzone wel een verleden met bugs die ontstonden nadat andere opgelost werden..