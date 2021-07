Call of Duty Warzone opnieuw geteisterd door onzichtbare spelers

Dit keer veroorzaken de Red Doors een nieuwe glitch in Call of Duty Warzone, waardoor spelers wederom onzichtbaar worden.

Veel gefrustreerde Warzone-spelers laten op social media en sites als Reddit weten door onzichtbare spelers te worden aangevallen. Daarbij tonen de spelers ook clips van wat er zich precies afspeelt en onderstaande geeft het beeld het beste weer.

Redditor Lma0-Zedong is blijkbaar gecontacteerd door Raven, waarbij hij opmerkt dat de glitches het gevolg zijn van oneigenlijk gebruik van het Red Door-systeem in de game. “Twee zijn gerelateerd aan Red Doors (een van hen is niet mogelijk om het in Solos te bereiken), 1 met PS-sessies (alleen Plunder en BuyBacks) en 1 met Loadout / Cash Crates”, schreef de gebruiker op de site. “Ik heb gemeld hoe ik de 4 van hen aan Activision moet doen, maar er staat niets over in de patch-opmerkingen.”

Dit is helaas niet de eerste keer dat de game te kampen kreeg met spelers die onzichtbaar konden worden. Zo werd er in het eerste seizoen van Warzone/ Black Ops Cold War een glitch gevonden waardoor spelers niet meer zichtbaar werden. Iets soort gelijks gebeurde ook toen de Forest Spirit outfit voor Grinch werd vrijgegeven.

Helaas zijn dit soort glitches niet het enige wat de game teisteren. Ook hackers weten de game voor veel spelers flink te verzieken. Onlangs liet Activision al weten ruim een half miljoen hackers te hebben verbannen. Vorige week werd daar nog 50.000 man aan toegevoegd.