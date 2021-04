Call of Duty Warzone nuke event staat voor volgende week event

Het einde van Verdansk nadert en we weten wanneer de nucleaire bommen een einde aan de zombies en de map van Warzone, zoals we die kende.

Call of Duty’s officiële Twitteraccount heeft namelijk een teaser gegeven dat het einde nabij is en dat er op 21 april iets staat te gebeuren. Activision heeft zelfs helmen en kaartjes naar influencers gestuurd voor het aankomende event.

Aangezien Zombies langzaamaan Verdansk besmetten, zullen de rakketen uit de silo’s worden ingezet als laatste oplossing. Dit vindt plaats op 21 april om 21:00 wat iets na de gebruikelijke wekelijkse reset-tijd voor Call of Duty is.

Het lijkt er dus op dat dit een speelbaar event is, net als toen Call of Duty Black Ops Cold War via de Battle Royale werd geïntroduceerd.

Volgens gelekte beelden zullen we niet een compleet nieuwe map krijgen, maar gaan we terug in de tijd naar het Verdansk van de jaren ’80. Via deze manier zal ook Season 3 van zowel Black Ops Cold War als Warzone worden geïntroduceerd.