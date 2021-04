Call of Duty Warzone krijgt PlayStation 5 en Xbox Series S/ X upgrade

Call of Duty Warzone is een van de vele games die van de last-gen consoles op de current-gen consoles gespeeld kan worden dankzij diens backwards compatibility feature. Echter is er nog geen upgrade voor de free-to-play Battle Royale waardoor deze ook gebruik maakt van de extra kracht van de consoles, maar daar komt binnenkort verandering in.

Alhoewel de game wel in 120fps op de Xbox Series X te spelen is, heeft de game nog geen grafische upgrades gekregen ten opzichte van de vorige generatie consoles. Op de PlayStation 5 heeft Activision zelfs nog helemaal niks veranderd, maar daar komt dus een binnenkort een einde aan.

Waar veel spelers hoopten dat tijdens het gisteren verschenen Season 3 ook een update zou komen voor de current-gen consoles zullen spelers nog even moeten wachten. In een interview met Charlie Intel laat associate studio creative director Amos Hodge weten dat er een team is samengesteld speciaal voor de upgrades.

Hoewel deze upgrades vooralsnog geen grafische verbeteringen met zich mee zal brengen, kunnen PlayStation 5 en Xbox Series-eigenaren wel 120fps en sneller laadtijden (via de interne SSD) verwachten. Hodge wilde helaas niet zeggen wanneer deze zal verschijnen, maar dat zal ongetwijfeld binnenkort worden onthuld.

Season 3 van Black Ops Cold War en Warzone introduceert het Verdansk van 1984 en brengt daarmee enkele grote veranderingen door aan de Battle Royale. Wat zijn jullie ervaringen tot nu toe? Laat het ons vooral weten in de reacties!