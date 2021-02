Call of Duty Warzone krijgt mogelijk zombies en Nova Gas

Raven Software heeft Call of Duty Warzone voorzien van een update of de update te vroeg doorgevoerd, maar het geeft mogelijk wel een hint op wat er naar de Battle Royale komt.

Er is namelijk een Trial Machine in Verdansk hospital gevonden en als spelers er langs lopen staat er ‘ZAI/ACTIVATE_ZOMBIES’ in hun scherm. Ondanks dat dit niet werkt, lijkt het toch een hint te zijn op de mogelijke komst van zombies.

Soooooo…. There's a Cold War Zombies Trial Machine in Hospital On Warzone… pic.twitter.com/CUw7ZlkAhQ — eric maynard (@EricMaynardII) February 11, 2021

Daarnaast zien spelers dat in-game het scherm niet altijd even goed lijkt te werken en horen ze een morse code. Zo triggerde CaberCC een pop-up met een morse code die in de achtergrond was te horen. Ook Redittor Soggy_nuuget86 ontdekte een vergelijkbare video van Rebirth Island. De morse codes zijn inmiddels door Wolf-of-icewrack vertaald en gaven de volgende teksten:

Dispatch, this is russian ship “Vodyanoy” channel 1-2, over

This is dipatch, requesting shipping permit to Verdansk, over

Dispatch, cargo secured, all systems are fine. Get ready to go. Over.

Het schip de Vodyanoy is al door Twitteraar KStidge gevonden, alleen is het niet bekend wat het vervoert. Volgens de community kan dit niks anders dan het Nova gas zijn. Immers wordt het gas in de hele lore van Black Ops en diens Zombie-modus gebruikt. Het lijkt een kwestie van tijd voor we meer horen, dus houd de site in de gaten!