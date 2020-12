Call of Duty Warzone krijgt mogelijk Alcatraz Island als uitbreiding

Treyarch is bezig met het teasen van nieuwe Call of Duty Warzone content in de roadmap van Season 1 van Black Ops Cold War.

Alhoewel de meeste nu op Black Ops Cold War gefocust lijken, blijft Warzone ongekend populair en lijkt dat ook wel voorlopig te blijven. Activision liet eerder al weten de Battle Royale voorlopig te blijven ondersteunen, zoals met de integratie ervan in Black Ops Cold War. Hoewel de ervaring in grote lijnen hetzelfde zal blijven, lijkt het erop dat we een nieuw eiland krijgen.

In de roadmap van Black Ops Cold War staat namelijk dat er nieuwe content voor Warzone komt, maar de informatie erover is nog ‘classified’. Echter wordt er gerefereerd naar ‘Rebirth Island’. Volgens Charlie Intel is dit een referentie naar Alcatraz, een populaire map uit meerdere Call of Duty-games.

Zo was Alcatraz een map in de Zombies modus, maar zagen we deze ook in diverse Battle Royale games. Zo werd de map onlangs toegevoegd aan de Battle Royale van Call of Duty Mobile en was het onderdeel van Blackout in Black Ops 4. Het zou dus goed mogelijk zijn dat het nu ook aan Warzone toegevoegd gaat worden.

Echter kan het natuurlijk ook zijn dat het hier gaat om een compleet nieuwe map voor de Battle Royale. Er wordt immers al tijden gespeculeerd over een tweede map en het zou natuurlijk een goed moment zijn om deze te introduceren. Echter zullen we nog even moeten wachten tot Treyarch of Activision iets officieels bekend maakt.