Call of Duty Warzone krijgt eerste exclusieve perks

Raven liet in het verleden al weten het perksysteem van Call of Duty Warzone aan te willen pakken. Dat gaat men in Season 5 dan ook doen met twee exclusieve perks voor de Battle Royale.

Season 5 van Call of Duty Warzone en Black Ops Cold War gaat vanaf volgende week van start en deze week hebben Raven en Treyarch onthuld wat spelers zoal kunnen verwachten.

Voor de multiplayer van Black Ops Cold War staat er onder andere een nieuwe modus (Double Agent), nieuwe maps, wapens en dergelijke op de planning. Voor Warzone staat er echter iets heel interessants in het vizier, namelijk twee exclusieve perks.

Warzone verscheen in eerste instantie als een uitbreiding op Call of Duty Modern Warfare en maakte daarom ook gebruik van de perks uit deze game. Ondanks dat de wapens, operators en attachments uit Black Ops Cold War werden toegevoegd, werden de perks niet gebruikt, maar wel iets aangepast om de game wat meer in balans te brengen.

Toen Raven het stokje qua ontwikkeling en onderhoud van Warzone overnam, gaf de ontwikkelaar al te kennen het perksysteem aan te passen. Volgend seizoen zal dit dus gebeuren met twee nieuwe perks.

De eerste is Tempered en deze zorgt ervoor dat de armor van de spelers iets meer bescherming bieden. Normaliter is dat 50 schadepunten, maar met deze perk zal dat 75 zijn. Spelers zullen wel het een en ander in moeten leveren, want zij kunnen nu nog maar twee armor dragen en deze perk zal uit dezelfde pakket perks komen als Ghost/ Restock/ Overkill.

De andere is Combat Scout en deze lijkt nog niet echt indruk te maken, maar zou zo maar eens kunnen verrassen. Met deze perk zullen spelers die je schade opbrengt tijdelijk in het oranje oplichten en gepingd blijven. Het is wellicht erg interessant voor degene die in groepjes spelen, maar het moet nog maar blijken hoeveel impact deze perk op de huidige meta gaat hebben.

Call of Duty Warzone en Black Ops Season 5 gaat op 12 augustus van start.