Call of Duty Warzone kampt nu weer met onzichtbaarheidsglitch

Dit weekend deelde we al een aantal frustraties die Call of Duty Warzone zo nu en dan met zich meebrengt. Eén daarvan is helaas weer terug van weggeweest.

Vorige week introduceerde de wekelijkse update (die tevens een andere glitch verwijderde) namelijk Armored Royale. Dit is een modus waarin een team van vier spelers moeten overleven met een zwaar bepantserd voertuig. Echter brengt dit voertuig precies dezelfde glitch met zich mee als de aanvalshelikopters bij Season One hadden. Spelers kunnen namelijk onzichtbaar worden door een trucje met de turret van het voertuig uit te voeren. Het lijkt er dus op dat de oplossing van Raven Software nog steeds niet voldoende is.

Uiteraard deelden diverse streamers beelden waarin tot 9 spelers onzichtbaar waren en de modus dus geheel onspeelbaar maakt. Het lijkt een kwestie van tijd tot de modus weer wordt verwijderd. Echter hebben Raven Software nog Activision nog niet gereageerd op de terugkerende glitch.