Call of Duty Warzone heeft meer dan 100 miljoen spelers

In iets meer dan een jaar tijd heeft Call of Duty Warzone ruim 100 miljoen spelers in Verdansk verwelkomt.

Warzone is de gratis Battle Royale die in maart 2020 werd geïntroduceerd als onderdeel van Call of Duty: Modern Warfare. Als snel werd de eerste mijlpaal van 30 miljoen spelers bereikt en een jaar naar dato blijkt de free-to-play game erg populair.

Een leuke vergelijking is het feit dat EA met Apex Legends ruim twee jaar erover deed om hetzelfde aantal spelers te bereiken.

100 million players and counting. Thank you all for dropping in. It wouldn't be #Warzone without you. pic.twitter.com/knanptnCMU — Call of Duty (@CallofDuty) April 20, 2021

Sinds gisterenavond is er een event gaande waarin Season 3 van Warzone wordt geïntroduceerd. Spelers kunnen de vernietiging van Verdanks live meemaken en zullen tot vanavond 21:00 zich moeten vermaken met Rebirth Island. Daarna zal Season 3 live gaan en krijgen we de ‘nieuwe’ map voor de Battle Royale.