Call of Duty Warzone verbruikt minder harde schijf ruimte dankzij mid-season update Season 2

De mid-season update van Call of Duty Warzone kost misschien wat tijd om binnen te halen (tot ruim 50GB), maar zorgt er daarentegen wel voor dat de bestandsgrootte van Call of Duty Warzone iets minder groot wordt.

Spelers van Call of Duty Warzone weten immers dat de free-to-play game een flinke beslag legt op hun harde schijven, maar met de nieuwe update wordt deze een stukje minder groot.

Season 2 Reloaded is sinds gisteren beschikbaar en brengt niet allerlei veranderingen aan Warzone en Black Ops Cold War, maar zorgt er dus voor dat de installatiegrootte iets afneemt.

“Season 2 Reloaded brengt ook geweldig nieuws over een lagere, geoptimaliseerde bestandsgrootte in Warzone”,

aldus een persbericht.

“Degenen die de volledige versie van Modern Warfare / Warzone bezitten, of die de gratis te spelen Warzone-game bezitten, zullen merken dat hun totale bestandsgrootte op hun respectieve platform kleiner wordt.”

In het bericht op hun site laat Activision weten hoeveel ruimte er minder in beslag wordt genomen door Warzone, alsook Call of Duty Modern Warfare:

PlayStation 5: 10.9 GB (Warzone) / 30.6 GB (Warzone en Modern Warfare)

PlayStation 4: 10.9 GB (Warzone) / 30.6 GB (Warzone en Modern Warfare)

Xbox Series X / Xbox Series S: 14.2 GB (Warzone) / 33.6 GB (Warzone en Modern Warfare)

Xbox One: 14.2 GB (Warzone) / 33.6 GB (Warzone en Modern Warfare)

PC: 11.8 GB (Warzone) / 30.6 GB (Warzone en Modern Warfare)

Dus als je de mid-season update al binnen hebt, zal je moeten merken dat er iets meer ruimte op je harde schijf staat. De update is gisteravond online gegaan en voegt ook nog wat nieuwe dingen toe aan Warzone, waaronder de mogelijkheid om een Advanced UAV te kopen, maar nerft ook de tot op heden veel gebruikte Cold War Aug.