Call of Duty: Warzone haalt 120fps op Xbox Series X

Een nieuwe update voor Call of Duty: warzone lijkt één van de next-gen consoles voorgetrokken te hebben. Zo heeft de Xbox Series X als enige een prestatieverbetering gekregen van 120fps.

Nu de nieuwe hardware uit is zijn gebruikers aan het genieten van de kracht van deze nieuwe generatie. Prestatieverbeteringen van reeds uitgebrachte online service games zijn hier een belangrijk onderdeel van. Zo is er een geheime performance update Call of Duty: Warzone ontdekt. Digital Foundry en Eurogamer ontdekte de “boost” die er voor zorgt dat Call of Duty: Warzone tussen de 100-120fps draait op Xbox Series X. Bovendien heeft de game in de Microsoft Store een 120fps tag gekregen.

Het is wel vreemd dat deze aanpassing niet gepromoot wordt en bovendien mist in de patch beschrijving. Nog vreemder is dat Digital Foundry dezelfde test op de PlayStation 5 hield en concludeerde dat deze géén prestatieverhoging had gekregen. Gezien dat beide systemen vergelijkbare kracht hebben is het bijzonder dat maar één deze boost krijgt en de andere niet. Bovendien heeft Sony een deal heeft met de Call of Duty franchise wat betreft console exclusieve toevoegingen.

Het is nog niet duidelijk of dit een opzettelijke zet is, maar de manier waarop het is uitgebracht is zeker interessant te noemen. Hopelijk komen Activision en Infinity Ward binnenkort met een opheldering en wanneer/of de PlayStation 5 deze update krijgt.