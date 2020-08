Call of Duty Warzone en Modern Warfare Season 5 trailer toont een nieuwe factie

Het vijfde in-game seizoen van Call of Duty Modern Warfare en Warzone start aankomende woensdag. In een trailer onthult Infinity Ward een nieuwe factie.

Season 5 introduceert dus niet alleen wat veranderingen aan de map van Verdansk, maar ook een derde factie. Shadow Company, bekend uit Call of Duty Modern Warfare 2 zal hun opwachting maken. Het is een team dat zich van de Allegiance heeft losgepeuterd, omdat ze vinden dat het leiderschap te traag vonden en zijn op eigen houtje verdergegaan.

Ondanks dat ze dezelfde naam en logo uit de vorige game hebben, is het niet bekend of we een link moeten leggen met het verhaal uit Modern Warfare 2. Het is overigens niet de eerste keer dat er namen uit vorige games gebruikt worden.

De Shadow Company brengt in totaal drie nieuwe operators naar Warzone en de multiplayer van Modern Warfare, namelijk Rozlin ‘Roze’ Helms, Velikan en leider Marcus ‘Lerch’ Ortega. Daarnaast brengt het nieuwe in-game seizoen ook de Russische AN-94 assault rifle en de B&T APC9 (SMG-9). Deze wapens zullen weer vrij te spelen zijn via de Battle Pass en zullen ook te ontgrendelen zijn voor degene die de pass niet aanschaffen.

Call of Duty: Warzone en Modern Warfare Season 5 gaat aanstaande woensdag van start. Dit weekend kun je overigens nog van dubbele XP genieten om de huidige Battle Pass te voltooien.