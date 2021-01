Call of Duty Warzone bug laat game weer vastlopen bij loadout

Call of Duty Warzone spelers lopen weer tegen problemen aan bij het pakken van hun loadout. Het kan namelijk weer voorkomen dat je game ‘bevriest’ als je de loadout wilt oppakken.

Deze bug werd in Call of Duty Warzone al vanaf het begin van Season One (bij de toevoeging van Black Ops Cold War) geconstanteerd en Raven Software had in eerste instantie de bug in december gefixt. Echter is deze weer terug van weggeweest. Spelers die genoeg geld hebben verzameld om een loadout aan te schaffen, staan nu voor nog een uitdaging. Immers wordt de risico dat je bij je loadout neergeschoten wordt nog groter.

Bij het uitzoeken van de loadout bevriest namelijk het scherm en lijkt de game niet helemaal meer goed te kunnen registreren wat er moet gebeuren. Ondergetekende heeft al eens meegemaakt dat er andermaal een loadout uitgezocht moest worden, alvorens deze geleverd werd. Zelfs de meest ervaren spelers meldden dat het op deze manier niet te doen is, aangezien het veel meer onnodige risico met zich meebrengt.

Er is op dit moment nog geen oplossing door Raven gevonden, maar op het Trello-bord van de game staat het probleem wel beschreven. Er wordt dus in ieder geval wel aan gewerkt. Ook schijnt er een soort van tijdelijke oplossing te zijn en dat is door een operator uit Modern Warfare te selecteren.

Het is overigens niet de eerste bug die terugkeert, want ook de ‘oneindige Stim glitch’ keerde onlangs terug. Om nog maar te zwijgen over de hackers die de game nagenoeg onspeelbaar lijken te maken. Kortom er is bijna een jaar naar dato nog veel werk aan Call of Duty Warzone.