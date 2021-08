Call of Duty Warzone bevat nu een Vanguard teaser

Spelers die Season 5 van Call of Duty Warzone de winst behaalden, kregen een andere filmpje te zien dan ze normaal krijgen.

Normaliter zien spelers die de strijd in Verdansk hoe zij als helden door een helikopter worden onthaald. Ook in Season 5 gebeurt dit, maar het eindigt niet helemaal zoals normaal.

There's a new Warzone Victory Royale cutscene for Call of Duty Vanguard showing up in people's games. Credit to https://t.co/PWsQTOg1Vd on YouTube pic.twitter.com/ZZWIqAIAkz — TheGamingRevolution (@TheGamingRevo3) August 13, 2021

Op het einde zien we namelijk hoe een sniper de laatste speler die de helikopter in gaat neerschiet. Het is wel duidelijk dat zij een soldaat uit de Tweede Wereldoorlog is, gezien haar outfit en wapen. Uiteraard heeft dit te maken met de komende onthulling van Call of Duty Vanguard, die op 19 augustus wordt verwacht. Wat vinden jullie van de zoveelste terugkeer van Call of Duty naar de Tweede Wereldoorlog?