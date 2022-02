“Call of Duty Warzone 2 vandaag nog onthuld”

Twitter lijkt uit zijn voegen te barsten nu diverse insiders en content creators vermoeden dat Call of Duty Warzone 2 vandaag nog zal worden onthuld.

Call of Duty Warzone was in 2020 een echte schot in de roos. De Battle Royale genre kende destijds een nieuw hoogtepunt en de match met Call of Duty leek een schot in de roos. Helaas is de game niet helemaal vlekkeloos en werd het meerdere malen geplaagd door diverse bugs, OP wapens en dan hebben we het nog niet eens gehad over de hackers.

Al die fouten die er in de game zijn ontstaan heeft Infinity Ward te doen beseffen om aan een opvolger te werken en deze zou volgens insider Tom Henderson vandaag nog moeten worden aangekondigd. De embargo zou vanavond 22:00 onze tijd moeten verlopen, dus houd de site vooral in de gaten.

The embargo for Warzone 2 releases tomorrow. But basically, if you follow me, you've known of this information for weeks as I've already reported on it all. pic.twitter.com/JHeNbU2YVc — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) February 10, 2022

Het moment van de aankondiging komt misschien wel op het juiste moment. Niet alle spelers van de game zijn blij met de nieuwe map Caldera en daarnaast blijkt de anti-cheat software niet bepaald meer zijn vruchten af te werpen. Zo werden er onlangs vliegende SUV’s gespot op Caldera en Rebirth Island.

Call of Duty Warzone 2 zou dit jaar moeten verschijnen, naast de opvolger van Call of Duty Modern Warfare reboot uit 2019. Deze sequel zou overigens geheel gebouwd zijn met de nieuwe Warzone in het achterhoofd.